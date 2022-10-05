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Пушков рассказал о контрударе России по энергетическим планам Запада

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Решение России и стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, которое страны могут принять на предстоящем заседании организации в Вене, станет контрударом по западным планам ввести потолок цен на энергетические ресурсы России. Об этом 4 октября заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Если такое сокращение добычи нефти произойдет, это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею «потолков» как таковую», — написал Пушков.

Он также предупредил, что со временем в энергетические конфликты втягивается всё больше стран.

В этот же день телеканал CNN заявил о попытках США отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти. По данным источника CNN, возможное сокращение добычи нефти станет катастрофой для администрации президента США.

Эксперт, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил 4 октября, что решение о сокращении квоты на добычу может быть принято, но вряд ли повлияет на физическую добычу.

По данным Bloomberg, на встрече также может быть рассмотрена возможность сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

С начала года ОПЕК+ увеличивала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Но в сентябре картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей, и повышение квоты остановилось.

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