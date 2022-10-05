«Газпром» заявил о праве прекратить поставки Молдавии из-за проблем с оплатой

«Газпром» оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения оплаты газа до 20 октября 2022 года. Об этом 4 октября компания заявила в Telegram-канале.

В сообщении сказано, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ. В российской компании заявили, что запросы молдавской стороны о смягчении контрактных обязательств в части объемов поставок постоянно удовлетворялись. Однако в дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения условий контракта, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.

В «Газпроме» также напомнили об отказе Киева предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме. По этой причине компания может поставлять в Молдавию газ только в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.

28 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил запрошенные страной объемы поставок газа на октябрь. Она указала, что желания российского поставщика непонятны.

Ранее, 16 сентября, бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику предположил, что Кишинев намерен разорвать контракт с «Газпромом», так как не выполняет обязательства.

1 сентября премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что кабмин Молдавии будет продолжать компенсировать гражданам страны подорожание цен на газ, импортируемый из РФ. Точные суммы компенсаций не уточнялись, однако стало известно, что первыми компенсацию получат домохозяйства с низким и средним доходом.

Днем ранее Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений, так как российская компания «Газпром» якобы может перекрыть поставку голубого топлива в страну.