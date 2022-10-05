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Мобилизованные в Ульяновской области приступили к боевому слаживанию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Мобилизованные граждане в Ульяновской области начали проходить боевую подготовку. Об этом 5 октября сообщило Минобороны.

Служебный ход: боевая подготовка мобилизованных будет идти днем и ночью
Тем временем российские Воздушно-космические силы уничтожили значительное количество наемников в Запорожье

Вновь прибывшие военнослужащие приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на региональном полигоне Межвидового учебного центра Центрального военного округа (ЦВО)и.

Под руководством опытных офицеров личный состав занимается боевой стрельбой из автоматов АК-74 и гранатометов ГПР-7В и совершенствует навыки передвижения на поле боя. Кроме того, новобранцы проходят курс по оказанию первой медицинской помощи.

Сейчас мобилизованные проходят этап индивидуальной подготовки, после которой они научатся действовать в составе взводов, рот и батальонов, объединяя свои силы и полученные знания.

Новобранцы проходят подготовку с усердием и бодростью духа, осознавая необходимость защищать свою страну.

«Считаю необходимым защищать свою родину и выполнять цели и задачи, поставленные нашей родиной», — сказал один из мобилизованных Антон.

Ранее, 3 октября, для прохождения курса подготовки и боевого слаживания на полигоны Западного военного округа (ЗВО) были направлены более 150 жителей Калининградской области, призванные в рамках частичной мобилизации. В ходе слаживания служащие овладеют навыками согласованных действий и отточат мастерство обращения со штатным вооружением, в том числе военной техникой.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Специальная операция по защите Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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