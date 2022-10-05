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Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть

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Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, в который входит ограничение цен на нефть. Об этом 4 октября пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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По данным газеты, во вторник был согласован предварительный пакет санкций, а в среду, 5 октября, чиновники представят окончательный вариант текста.

Ряд стран ЕС выразили обеспокоенность по поводу новых мер, особенно в отношении ограничения цен на нефть, и заявили, что все детали такого решения должны быть прописаны в письменном виде.

Как отмечается в материале, Греция и Кипр, были обеспокоены влиянием ограничения на цены на нефть для их судоходных отраслей. Это привело к некоторым уступкам в отношении этих стран, согласно проекту текста.

Кроме ввода ограничения цен на нефть Еврокомиссия также нацелена на то, чтобы ударить по российской сталелитейной промышленности и таким образом ограничить развитие ключевых технологий, особенно в оборонной сфере.

30 сентября агентство Reuters сообщило о том, что страны ЕС достигли предварительной договоренности о восьмом пакете санкций против России.

7 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

Страны Запада начали ужесточать санкции в отношении России в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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