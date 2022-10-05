В МККК заявили о последствиях атак на Запорожскую АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут привести к высвобождению «опасных сил» — ядерных отходов, что способно обернуться большими потерями среди гражданского населения. Об этом рассказал «Известиям» руководитель оперативного направления Международного комитета Красного Креста региональной делегации по РФ и Белоруссии Франсиско Хавьер Сеперо Гарсия.

«Плотины, дамбы и атомные электростанции не могут быть атакованы, даже если это военные объекты. Это может привести к высвобождению так называемых опасных сил. В реальном выражении это означает стену воды или ядерных отходов — то, что может привести к большим потерям среди гражданского населения», — сказал он.

27 сентября в Международном агентстве по атомной энергии заявили о новых обстрелах на ЗАЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для станции. Он отметил, что обстрелы были произведены впервые после нескольких дней затишья, что свидетельствует о нестабильности общей ситуации.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев способен использовать станцию для чудовищных провокаций.

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