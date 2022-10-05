CNN заявил о попытках США отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти

Накануне заседания министров стран ОПЕК+ в Вене Белый дом пытается отговорить участников организации от сокращения объема добычи сырой нефти. Об этом 4 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве.

«Последние несколько дней высокопоставленные представители администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены к лоббированию своих иностранных коллег в ближневосточных союзных странах, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы проголосовать против сокращения добычи нефти», — говорится в материале CNN.

По данным источника телеканала, возможное сокращение добычи обернется катастрофой для администрации президента США, так как спровоцирует рост стоимости бензина и панические настроения.

Ранее, 4 октября, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал «Известиям» о том, что на предстоящей встрече ОПЕК+ может быть принято решение о сокращении квоты на добычу в каком-то значимом размере (более 0,35 млн баррелей в сутки). Он уточнил, что на физическую добычу это повлияет с наименьшей долей вероятности.

В тот же день Bloomberg заявило, что на встрече могут рассмотреть сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

С начала года ОПЕК+ увеличивала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Но в сентябре картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей, и повышение квоты остановилось.