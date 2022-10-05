Мобилизованные приступили к огневой подготовке в Амурской области

На полигоне в Амурской области проводятся практические занятия по огневой подготовке с мобилизованными гражданами. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Инструкторы из числа профессорско-преподавательского состава Дальневосточного высшего командного училища обучают призванных в ходе частичной мобилизации основам армейской тактической стрельбы.

«Граждане, призванные из запаса, выполняют стрельбы разного уровня сложности: по неподвижным целям, по движущимся целям, по появляющимся целям, стрельба со сменой огневой позиции», — заявил старший руководитель стрельбы Дмитрий Соколов.

Кроме того, отрабатывают упражнения ведения огня и гранатометчики. Они выполняют стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. В качестве мишеней выступают цели, имитирующие бронированную технику и танки противника.

Тактику передвижения по полю боя отрабатывают военнослужащие-снайперы. Они закрепляют навыки скрытого и оперативного передвижения по полю боя и занятия огневых позиций, после чего выполняют стрельбу из снайперских винтовок по целям на дистанциях от 700 до 1000 м.

Также военнослужащие проходят обучение по целому ряду дисциплин: огневая, медицинская, инженерная, тактическая подготовки, основы связи, радиационная химическая и биологическая защита и другие.

2 октября Министерство обороны России рассказало о подготовке мобилизованных россиян. Отмечается, что мобилизованных граждан обучают тактическим приемам современного боя, оказанию первой медицинской помощи и использованию средств связи на полях сражений.

Днем ранее стало известно, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане начали проходить боевую подготовку в российских регионах. Обучение включает в себя теоретическую часть и стрельбы. Опытные инструкторы рассказывают об устройстве мин и ловушек, особенностях применения беспилотников.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, призванная в том числе защитить суверенитет и территориальную целостность страны. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

РФ проводит специальную операцию по защите населения Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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