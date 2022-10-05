В Забайкалье российские военнослужащие освоили вождение боевой техники и РХБЗ

В Забайкалье российские военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят курс по вождению боевой техники, а также осваивают радиационную, химическую и биологическую защиту (РХБЗ) войск. Об этом стало известно 5 октября.

Личный состав водителей и механиков-водителей осваивает вождение бронетранспортеров МТ-ЛБ, а также крупногабаритных автомобилей «КамАЗ-63501» и «Урал-4320». Под руководством инструкторов военнослужащие преодолевают естественные и искусственные препятствия, включая водные преграды, косогоры, участки пути с крутыми подъемами и спусками или глубокой колеей.

На отдельных участках военнослужащие встречают имитацию применения противником отравляющих средств. В таком случае водители должны выполнить нормативы по радиационной, химической и биологической защите. Для этого необходимо надеть средства защиты органов дыхания и провести частичную специальную обработку техники.

Занятия для вновь прибывших военнослужащих проводятся в учебных местах полигона и на автодроме в артиллерийском соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае. Вождение проводится как одиночно, так и в составе колонны, с целью совершения маршевой подготовки.

Для закрепления полученных на обучении навыков военнослужащие совершат многокилометровый марш по дорогами общего пользования.

Ранее, 4 октября, стало известно, что на боевую подготовку отправились добровольцы и мобилизованные из Ставропольского края. Они уже прошли обучение по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионе призыва.

3 октября более 150 жителей Калининградской области, призванных в рамках частичной мобилизации, направили на полигоны Западного военного округа для прохождения курса подготовки и боевого слаживания.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября после подписания соответствующего указа российским лидером Владимиром Путиным.

Россия проводит специальную операцию по защите населения Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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