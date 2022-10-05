Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 5 октября

Облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов выше нуля ожидают москвичей в среду, 5 октября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, ночью ожидается похолодание вплоть до +4 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 7 до 12 градусов выше нуля в дневное время суток и от +2 до +7 — в ночное. Также местами в регионе возможен умеренный дождь.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Накануне, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице на предстоящих выходных до +16 градусов, что превышает норму на 3 градуса. Уже в пятницу снизится вероятность осадков и проглянет солнце.

По данным сайта «Метеовести», первые заморозки и снег в Москве ожидаются значительно позже климатической нормы. Наступление такой погоды прогнозируется на третью декаду октября.