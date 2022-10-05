Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинскую военную технику
Армия
Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера
Общество
МККК доставил 52 тыс. доз инсулина в Донбасс с 24 февраля
Армия
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25
Мир
CNN заявил о попытках США отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти
Экономика
Авиакомпании РФ вывели из реестра Бермуд 87 самолетов
Армия
В Забайкалье российские военнослужащие освоили вождение боевой техники и РХБЗ
Общество
В МККК заявили о последствиях атак на Запорожскую АЭС
Общество
В Минтруде представили модель добровольного соцстрахования для самозанятых
Мир
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Экономика
Молдавия завершит аудит долга перед «Газпромом» в январе

Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 5 октября

Гидрометцентр РФ: небольшой дождь и до 10 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона в среду, 5 октября
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов выше нуля ожидают москвичей в среду, 5 октября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

Днем в Москве температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, ночью ожидается похолодание вплоть до +4 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 7 до 12 градусов выше нуля в дневное время суток и от +2 до +7 — в ночное. Также местами в регионе возможен умеренный дождь.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Накануне, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столице на предстоящих выходных до +16 градусов, что превышает норму на 3 градуса. Уже в пятницу снизится вероятность осадков и проглянет солнце.

По данным сайта «Метеовести», первые заморозки и снег в Москве ожидаются значительно позже климатической нормы. Наступление такой погоды прогнозируется на третью декаду октября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022