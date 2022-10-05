Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Мир
Умерла обладательница трех «Грэмми» Лоретта Линн
Мир
Венгрия отстояла нераспространение потолка цен на поставки нефти РФ по трубопроводу
Мир
Госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн
Мир
Глава МВД Великобритании заявила о сокращении иммиграции до десятков тысяч
Мир
Южная Корея и США провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля»
Мир
Пентагон обосновал отсутствие необходимости в предоставлении Киеву ракет ATACMS
Происшествия
В Новой Каховке прозвучало 15 взрывов
Экономика
В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay банков РФ
Мир
FT сообщила о необходимости ФРГ ограничить экспорт электричества зимой
Общество
Пушилин сообщил об ускорении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР

Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете американскому министерству финансов участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствований (СДР), находящихся у России и Белоруссии. Соответствующее заявление во вторник, 4 октября, распространила пресс-служба Белого дома.

Как говорится в документе на сайте конгресса, законопроект также требует, чтобы Минфин США предприняло действия по «противодействию финансовой помощи России или Белоруссии».

Отмечается, что американское Минфин должно выступать за то, чтобы страны-члены Международного валютного фонда (МВФ) запретили операции, связанные с обменом СДР, принадлежащих этим двум странам, и направить представителей США в каждое международное финансовое учреждение, чтобы они выступали против предоставления финансовой помощи России или Белоруссии.

«Положения законопроекта будут действовать до истечения пяти лет после вступления в силу или 30 дней после того, как президент сообщит Конгрессу, что Россия и Белоруссия <завершили проведение спецоперации на Украине>. Президент также может отказаться от положений, сообщив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

СДР — это процентный международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году для дополнения других резервных активов стран-членов. СДР основаны на корзине международных валют, включающей доллар США, японскую иену, евро, фунт стерлингов и китайский юань.

Ранее днем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика принимает участие в специальной военной операции России по защите Донбасса, однако свой воинский контингент в зону конфликта не посылает. Как пояснил белорусский лидер, участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, сказал, что Белоруссия является партнером и союзником России, вместе с которым образует союзное государство, поэтому с соседней страной у РФ есть довольно тесное взаимодействие.

Военный эксперт Владислав Шурыгин разъяснил слова Лукашенко в беседе с «Известиями». По его мнению, Белоруссии приходится «очень много включаться» — вести наблюдение за небом, защищать свою границу от любых провокаций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022