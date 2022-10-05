Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете американскому министерству финансов участвовать в операциях с обменом специальных прав заимствований (СДР), находящихся у России и Белоруссии. Соответствующее заявление во вторник, 4 октября, распространила пресс-служба Белого дома.

Как говорится в документе на сайте конгресса, законопроект также требует, чтобы Минфин США предприняло действия по «противодействию финансовой помощи России или Белоруссии».

Отмечается, что американское Минфин должно выступать за то, чтобы страны-члены Международного валютного фонда (МВФ) запретили операции, связанные с обменом СДР, принадлежащих этим двум странам, и направить представителей США в каждое международное финансовое учреждение, чтобы они выступали против предоставления финансовой помощи России или Белоруссии.

«Положения законопроекта будут действовать до истечения пяти лет после вступления в силу или 30 дней после того, как президент сообщит Конгрессу, что Россия и Белоруссия <завершили проведение спецоперации на Украине>. Президент также может отказаться от положений, сообщив Конгрессу, что это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — говорится в публикации.

СДР — это процентный международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году для дополнения других резервных активов стран-членов. СДР основаны на корзине международных валют, включающей доллар США, японскую иену, евро, фунт стерлингов и китайский юань.

Ранее днем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика принимает участие в специальной военной операции России по защите Донбасса, однако свой воинский контингент в зону конфликта не посылает. Как пояснил белорусский лидер, участие Белоруссии в спецоперации заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию своей страны.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, сказал, что Белоруссия является партнером и союзником России, вместе с которым образует союзное государство, поэтому с соседней страной у РФ есть довольно тесное взаимодействие.

Военный эксперт Владислав Шурыгин разъяснил слова Лукашенко в беседе с «Известиями». По его мнению, Белоруссии приходится «очень много включаться» — вести наблюдение за небом, защищать свою границу от любых провокаций.