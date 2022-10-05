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В Минтруде представили модель добровольного соцстрахования для самозанятых
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В Минтруде представили модель добровольного соцстрахования для самозанятых

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Министерстве труда представили модель добровольного социального страхования для самозанятых. Как самозанятые будут брать больничные и удобна ли предложенная схема, разбирались «Известия».

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Пособие по временной нетрудоспособности, согласно схеме, сможет достигать 32,4 тыс. рублей в месяц, а стоить примерно 15 тыс. рублей в год, то есть ежемесячный взнос составит 1247 рублей. Однако предложенную модель теперь должны обсудить и закрепить в законе.

Как сообщается, размер выплаты по больничному будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взносов. В стаже учтут период, отработанный по трудовому договору в прошлом. При стаже более восьми лет и выплате взносов от шести до 12 месяцев по больничному выплатят 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 — выплата составит 22,7 тыс. рублей в месяц. Стаж от пяти до восьми лет понизит сумму выплат до 18,1 тыс. рублей (80% застрахованной суммы). При стаже до пяти лет возможна выплата 60% от застрахованной суммы — 13,6 тыс. рублей.

После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. рублей, 25,9 тыс. рублей и 19,4 тыс. рублей соответственно.

Если же самозанятый долго не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то снижается и размер взносов — после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов применят понижающий коэффициент 0,9, после двух лет — 0,7.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Если заложен взнос: самозанятым разрешат оформлять больничные

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