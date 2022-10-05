Молдавия завершит аудит долга перед «Газпромом» в январе

Правительство Молдавии планирует завершить аудит долга перед российской компанией «Газпром» в январе и подписать соглашение по его погашению. Таким образом в интервью радио Vocea Basarabiei 4 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну прокомментировал заявление «Газпрома» о нарушении «Молдовагазом» контрактных обязательств.

«Проведение аудита находится в процессе. Компании отобраны, контракт подписан, «Молдовагаз» представил первую информацию. Компании работают, в конце января должны быть результаты, и мы придем к соглашению по урегулированию исторической задолженности», — сказал Спыну.

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были ключевыми условиями, на которых руководство «Газпрома» согласилось продлить контракт на поставку газа в Молдавию в октябре прошлого года. Правительство Молдавии, в свою очередь, обязалось выполнить эти условия до 1 мая 2022 года, но не сделало этого.

Ранее в этот день «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Также российский поставщик имеет право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков заключения договора по исторической задолженности АО «Молдовагаз».

28 сентября президент Молдавии Майя Санду заявила, что «Газпром» пока не подтвердил объемы поставок газа на октябрь, запрошенные республикой. Санду добавила, что действия и желания российского поставщика непонятны.

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица 1 сентября заявила, что правительство Молдавии продолжит компенсировать гражданам рост цен на газ из России. Суммы компенсаций не уточнялись, но стало известно, что в первую очередь помощь получат домохозяйства с низким и средним доходом.