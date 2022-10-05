Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден подписал закон о запрете предоставлять РФ и Белоруссии доллары взамен СДР
Мир
Умерла обладательница трех «Грэмми» Лоретта Линн
Мир
Венгрия отстояла нераспространение потолка цен на поставки нефти РФ по трубопроводу
Мир
Госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн
Мир
Глава МВД Великобритании заявила о сокращении иммиграции до десятков тысяч
Мир
Южная Корея и США провели совместный запуск четырех ракет класса «земля-земля»
Мир
Пентагон обосновал отсутствие необходимости в предоставлении Киеву ракет ATACMS
Происшествия
В Новой Каховке прозвучало 15 взрывов
Экономика
В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay банков РФ
Мир
FT сообщила о необходимости ФРГ ограничить экспорт электричества зимой
Общество
Пушилин сообщил об ускорении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР

Умерла обладательница трех «Грэмми» Лоретта Линн

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Suzi Altman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В возрасте 90 лет умерла обладательница трех «Грэмми» американская кантри-певица Лоретта Линн. Об этом сообщила газета The Guardian во вторник, 4 октября.

Певица скончалась у себя дома в штате Теннесси. Причина смерти не указывается.

За 60 лет своей карьеры Линн записала более 40 музыкальных альбомов, она считается одной из наиболее популярных исполнительниц кантри в 1960–1980-х годах. Кроме того, первое место в американском кантри хит-параде занимали 16 ее песен, а пять альбомов получили статус золотых. Она также обладательница премии Академии кантри-музыки США.

Музыкальную карьеру певица начала в 1959 году. В 1960-м вышел ее дебютный сингл — I'm a Honky Tonk Girl, за ним последовали хиты Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough и другие.

В 1976 году вышла автобиографическая книга Линн «Дочь шахтера», впоследствии режиссер Майкл Аптед снял экранизацию.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022