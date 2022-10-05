Умерла обладательница трех «Грэмми» Лоретта Линн

В возрасте 90 лет умерла обладательница трех «Грэмми» американская кантри-певица Лоретта Линн. Об этом сообщила газета The Guardian во вторник, 4 октября.

Певица скончалась у себя дома в штате Теннесси. Причина смерти не указывается.

За 60 лет своей карьеры Линн записала более 40 музыкальных альбомов, она считается одной из наиболее популярных исполнительниц кантри в 1960–1980-х годах. Кроме того, первое место в американском кантри хит-параде занимали 16 ее песен, а пять альбомов получили статус золотых. Она также обладательница премии Академии кантри-музыки США.



Музыкальную карьеру певица начала в 1959 году. В 1960-м вышел ее дебютный сингл — I'm a Honky Tonk Girl, за ним последовали хиты Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough и другие.



В 1976 году вышла автобиографическая книга Линн «Дочь шахтера», впоследствии режиссер Майкл Аптед снял экранизацию.