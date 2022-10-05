Боец ДНР рассказал о пытках в плену украинских боевиков

Боец армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктор Семашко рассказал об освобождении из украинского плена и пытках, которые применялись в отношении пленных. Об этом он сообщил «Известиям» 4 октября.

Семашко попал в плен под Мариуполем еще весной. Боевики пытались узнать от него информацию о местонахождении российских подразделений и требовали провести диверсантов в тыл к союзным войскам, чтобы взорвать склады с боеприпасами. После отказа Семашко сотрудничать с националистами они нанесли военнослужащему девять ударов штык-ножом.

«Они взяли биты и начали битами избивать. Поломали мне ребра, раздробили мне кисть левую. Ночью открылась дверь и зашел этот Саид. Он мне сказал: «Или ты будешь с нами сотрудничать, или мы тебя пустим в расход». Я не буду этого делать. Ну, он психанул, выхватил штык-нож и начал наносить мне удары, девять ударов штык-ножом. С меня обильно потекла кровь. Он присел рядом, говорит: «Я хочу видеть, как ты умираешь», — рассказал Семашко.

После этого солдат притворился мертвым, чтобы сбежать из плена. Однако попытка оказалась неудачной и его снова взяли в плен.

«Когда они меня несли, я слышал их переговоры: «Давай подальше, чтобы он не вонял». Ну, и так вот выкинули меня. Я, когда начался сильный артобстрел, я пополз в сторону наших. И утром, уже когда рассвело, ну, просто другие бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) услышали, как я ползу, выскочили и опять меня взяли в плен», — рассказал солдат.

22 сентября Министерство обороны России сообщило о возвращении 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине. После прибытия в Россию солдат отправили в госпитали, где им гарантировали медицинскую и психологическую помощь.

В тот же день российский солдат рассказал «Известиям» об условиях содержания в украинском плену. Он сообщил, что украинские военные заставляли его говорить на камеру «многие вещи», угрожая автоматами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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