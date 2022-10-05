В Новой Каховке прозвучало 15 взрывов

В Новой Каховке Херсонской области сработала система ПВО, прозвучали сирена тревоги и 15 воздушных взрывов. Об этом 5 октября сообщила администрация города в Telegram-канале.

«00:00. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: около 15 воздушных взрывов», — сказано в сообщении.

Украинские военные систематически открывают огонь по городу. Так, 3 октября власти Новой Каховки сообщали о четырех взрывах. Тогда же сработала российская система ПВО.

2 октября сообщалось, что в Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны. Днем ранее администрация города заявила о пяти обстрелах мирного населения Новой Каховки за сутки.

В ночь на 29 сентября сообщалось о работе ПВО в городе и о восьми взрывах в Новой Каховке. Позже в этот же день в воздухе над городом раздалось 10 взрывов.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, а 3 октября Госдума РФ единогласно ратифицировала договоры. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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