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Общество
Пушилин сообщил об ускорении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР
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Пушилин сообщил об ускорении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Процедура выдачи российских паспортов жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) станет еще быстрее, чем ее упрощенная форма. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил глава региона Денис Пушилин.

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«Паспорта ДНР больше выдаваться не будут, меняется полностью подход. Мы уже граждане Российской Федерации, и нам необходимо получить удостоверение личности. Поэтому это будет уже не та упрощенная процедура, которая предусматривала получение паспорта ДНР, <...> сейчас станет всё еще легче, потому что мы граждане Российской Федерации», — рассказал глава ДНР в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что паспортный контроль на бывшей границе с Россией сохранится для проверки на перевозку запрещенных предметов.

«Не будет таможни, но сразу хочу сказать, что на каком-то этапе у нас будет всё же паспортный контроль на границе и будет проверка на перевозку запрещенных предметов. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки. Планируется в самое ближайшее время сделать один совмещенный пост, что упростит максимально, насколько это возможно, пересечение границы», — добавил Пушилин.

В своем обращении глава ДНР также затронул вопросы о проведении специальной военной операции, отопительного сезона в регионе и процесса вхождения региона в состав РФ.
4 октября министерство доходов и сборов ДНР сообщило, что таможенный контроль отменят на границе России и Донецкой Народной Республики на следующий день после подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона о принятии субъекта в состав страны.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. 3 октября Госдума ратифицировала договоры.

28 сентября в МИД России заявили о полном соответствии референдумов нормам международного права. Наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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