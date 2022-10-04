Министры ОПЕК+ встретятся очно 5 октября
В среду, 5 октября, в Вене состоится очное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также встреча министров ОПЕК+. Об этом сообщает «Нефть и капитал» со ссылкой на секретариат.
«Предстоящие встречи станут первыми личными встречами министров с марта 2020 года», — говорится в пресс-релизе секретариата.
При этом 30 сентября, как отмечает «Интерфакс», секретариат ОПЕК сообщал, что встреча пройдет в формате видеоконференции.
По данным Reuters, в ОПЕК+ обсуждают возможность снизить добычу нефти в ноябре на 0,5–1 млн б/с, чтобы поддержать нефтяной рынок.