В Воронежской области выставили на продажу землю и гостиницу
В Рамонском районе Воронежской области за 194,26 млн рублей на продажу выставили семь земельных участков и гостиничный комплекс. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение о торгах на портале DA.
Торги проводятся в рамках банкротства физлица Алексея Ефентьева. Его имущество находится в залоге у банка.
Самый дорогостоящий лот — жилой дом с гостиничным комплексом. Его начальная цена составляет 83,2 млн рублей. Площадь пятиэтажного четырехзвездочного комплекса составляет 3,5 тыс. кв. м. Он расположен в деревне Кулешовка. Площадь земельного участка составляет 7 га.
Еще два лота представлены двумя земельными участками для индивидуального жилого строительства площадью 120,8 га и 101,4 га. Их начальная цена составляет 44,7 млн и 38,53 млн рублей соответственно. В еще один лот входят четыре участка общей площадью 412,2 га. Они расположены недалеко от трассы М4, у сел Кривоборье и Петровское. Они относятся к категории земель промышленности.