В Твери произошел пожар в квартире в девятиэтажке
Пожар в многоквартирном девятиэтажном жилом доме произошел в Твери. Об этом во вторник, 4 октября, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.
Инцидент произошел накануне, 3 октября, на улице Луначарского в однокомнатной квартире на третьем этаже. Огонь повредил комнату площадью 20 кв. м.
В результате инцидента пострадал один человек. Сейчас выясняются причины произошедшего.
Ранее в этот же день четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бурятии. ЧП произошло в поселке Северомуйск на втором этаже восьмиквартирного дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.