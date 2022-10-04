Ребенок пострадал в массовом ДТП под Брянском

В массовом ДТП в Брянском районе Брянской области пострадал 10-летний ребенок. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 3 октября, около 07.40 на 130-м км автодороги «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь». На регулируемом перекрестке столкнулись автомобили Renault Sandero и Volkswagen Polo. После этого Volkswagen наехал на стоявшую на перекрестке легковушку Lexus RX200t.

В результате аварии травмы получил 10-летний пассажир Volkswagen. Он был госпитализирован.

4 октября школьный автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем SAAB в Тосненском районе Ленинградской области. Автобус вез около 10 детей с 4-го по 9-й класс в школу — от удара одна из школьниц вылетела в окно автобуса.