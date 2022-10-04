Ленинградский зоопарк перешел на зимний режим работы

Ленинградский зоопарк со вторника, 4 октября, перешел на зимний режим работы и теперь будет закрываться на час раньше. Об этом пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Зоопарк теперь будет работать до 17.00. При этом кассы будут закрываться на час раньше.

Как отметили в учреждения, все животные сейчас доступны для посетителей. Тропические звери и птицы находятся в крытых павильонах.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что черный ягуар по кличке Рич появился в Ленинградском зоопарке. Рич до этого жил в зоопарке Зеленогорска в Красноярском крае. Он переехал в Петербург в начале июня. После этого животное находилось на карантине. Сейчас Рич занял свой вольер. Там он живет со своей бабушкой Агнессой.