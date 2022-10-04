В Орле сотрудники МЧС спасли щенка. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Инцидент произошел накануне, 3 октября, в 12.54 на Кромском шоссе. За гаражами, которые расположены вдоль железной дороги, щенок попал в глубокий бетонный отлив и не мог выбраться самостоятельно. Прибывшие на место спасатели вытащили его.

В конце августа в Москве спасли краснокнижную сову, которую незаконно использовали для оказания фотоуслуг. Речь идет о серой неясыти, которая занесена в Красную книгу Москвы и имеет вторую категорию редкости.