Крымская таможня оформила почти 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов в сентябре

В Крыму таможня оформила почти 1,5 тыс. т гуманитарных грузов в сентябре. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В сентябре 2022 года сотрудниками Крымской таможни оформлено более 1,4 тысячи тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания, товары первой необходимости, средства личной гигиены, канцелярские товары и другие, которые направлялись мирным жителям Херсонской и Запорожской областей», — говорится в сообщении.

Всего с февраля, за время специальной операции России по защите Донбасса, через границу республики прошло 1,1 тысячи транспортных средств, в которых перевезли более 11 тысячи тонн гуманитарной помощи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.