В Астраханской области квартира сгорела из-за короткого замыкания

В Камызякском районе Астраханской области из-за короткого замыкания сгорела квартира. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 3 октября, в 14:55 в городе Камызяк на улице Победы, дом 10. Загорелась внутренняя отделка квартиры и вещи. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Предварительная причина — аварийный режим работы в электросетях, в том числе короткое замыкание.

На месте работали две машину МЧС и семь человек личного состава. Также от добровольной пожарной дружины — одна единица техники и два человека. С огнем удалось справиться спустя 36 минут, в 15:31.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в этот день четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бурятии. ЧП произошло в поселке Северомуйск на втором этаже восьмиквартирного дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.