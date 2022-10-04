Мошенники похитили у жительницы Коми более 9 млн рублей

Жительница Воркуты 1989 года рождения обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный главк МВД.

По ее словам, в течение нескольких дней ей звонили «сотрудники банка и силовых структур». Звонившие рассказали, что в отношении женщины якобы возбуждено уголовное дело за несанкционированные переводы денежных средств на территорию пограничного государства. После этого ей в один из мессенджеров отправили видео с якобы арестами за подобные нарушения. Кроме того, в почтовом ящике воркутинка обнаружила письмо о возбуждении в другом городе в отношении нее уголовного дела.

Мошенники убедили женщину, что для прекращения уголовного дела ей нужно перевести деньги на счета звонивших. Также незнакомцы попросили купить новый сотовый телефон, по которому с ней будут держать связь. Так, в течение нескольких дней воркутинка оформляла кредиты и переводила средства злоумышленникам. Общая сумма этих переводов составила 9 284 000 рублей. Лишь спустя время женщина поняла, что стала жертвой преступников.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, женщины в России чаще мужчин становятся жертвами телефонных мошенников. Среди опрошенных 19% признались, что становились жертвами обманщиков.