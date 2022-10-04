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Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, а также госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник, 4 октября, телефонные переговоры, в ходе которых обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

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«В ходе телефонного разговора собеседники обменялись мнениями о разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном и создании механизма обсуждений между Степанакертом (город в Нагорном Карабахе. — Ред.) и Баку. Была достигнута договоренность продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Также указано, что Мирзоян отметил в свою очередь недопустимость решения проблем посредством применения силы или угрозы силой. Он также подчеркнул необходимость «безоговорочного сохранения режима прекращения огня».

«В контексте предотвращения новых агрессий была подчеркнута важность внедрения международных механизмов по мониторингу и контролю пограничной ситуации», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что инициатором телефонных переговоров выступила американская сторона.

Ранее во вторник руководитель отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков в беседе с «Известиями» дал прогноз на развитие конфликта между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, Азербайджан будет продолжать применение силы на границе с Арменией для достижения своих целей. Баку хочет признания территориальной целостности сторон, выгодную для себя систему демаркации и делимитации границы и снятия вопроса о статусе Нагорного Карабаха.

3 октября минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана открыли огонь с применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия по приграничным позициям республики. Огонь был подавлен ответными действиями.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября. Министерства обороны двух стран обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. В тот же день правительство Армении обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН «в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны».

В свою очередь глава передовой группы миссии ОДКБ обратил внимание на то, что ОДКБ будет решать конфликты в первую очередь политико-дипломатическим, а не военным путем. Кроме того, сообщалось, что направленная в Армению передовая группа ОДКБ займется выработкой предложений по деэскалации ситуации в регионе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий на этой территории.

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