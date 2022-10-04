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СМИ узнали о вероятном утверждении ЕС потолка цен на нефть из РФ в два этапа

WSJ: ЕС, вероятно, утвердит предложенный G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Евросоюз (ЕС), вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на нефть из РФ в два этапа. Об этом во вторник, 4 октября, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

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«Страны-члены ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к установлению верхнего предела мировых цен на российскую нефть, который разрабатывается в рамках стран «Большой семерки», — отмечается в публикации.

Дипломаты и чиновники заявили, что официальные лица европейских стран готовят законопроект, необходимый для реализации этой меры.

Однако, как пишет газета, утверждение законопроекта будет отложено до тех пор, пока все страны G7 не будут к нему готовы.

Ранее в этот же день главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден заявил, что предлагаемый странами Запада потолок цен на российскую нефть станет труднореализуемым проектом. По его мнению, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут определенные риски.

Берден подчеркнул, что европейские правительства должны облагать налогом корпорации, чтобы помочь более слабым слоям общества справиться с растущими ценами на энергию, вмешиваться в регулировки цены на газ они не должны.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что европейская комиссия выступает за введение потолка цен на российский газ. За день до этого издание Politico сообщило, что многие страны Евросоюза недовольны отсутствием предложений по вводу потолка цен на импортируемый газ.

28 сентября эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт предупредил в материале для Forbes, что введение ограничения цен на экспорт российской нефти нанесет Западу «завершающий смертельный удар». В частности, ценовой потолок создаст значительные перебои в поставках нефти из России, а это, в свою очередь, приведет к стремительному росту мировых цен.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 7 сентября, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны. Также 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость этого ресурса будет определяться рядом технических параметров.

Западные страны начали усиливать санкционное давление на Россию на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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