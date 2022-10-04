Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ мотострелковой бригадой ДНР

В распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах запечатлена работа третьей отдельной гвардейской мотострелковой бригады ДНР по укреплениям украинских боевиков.

Так, сначала донецкие стрелки выявили точное расположение позиций националистов, после чего передали координаты их местоположения своей части отряда, которая занимается ведением огня. Судя по кадрам, цель была полностью уничтожена двумя ударами.

Ранее во вторник в Минобороны РФ рассказали, что российские войска высокоточным авиаударом поразили штаб воздушного командования «Восток» ВСУ на юго-западной окраине Днепропетровска. Также сообщалось, что за последние сутки российские войска поразили 43 артиллерийских подразделения боевиков, живую силу и военную технику в 157-ми районах, уничтожили пять складов боеприпасов противника в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

28 сентября в ведомстве показали кадры уничтожения скрытых позиций ВСУ квадрокоптерами и артиллерией ВДВ РФ. Так, сначала подразделения БПЛА ВДВ обнаружили и уничтожили укрывшиеся в лесопосадке позиции ВСУ с личным составом и военной техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла по ним массированный удар.

В Минобороны уточнили, что применялись гранаты, сброшенные с квадрокоптеров. В результате огневого поражения уничтожена живая сила, а также две единицы техники, в том числе одна РСЗО БМ-21, «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».