Судебное заседание по делу объявленной в розыск Овсянниковой состоится 5 октября
Басманный районный суд Москвы 5 октября проведет заседание по делу экс-редактора Марины Овсянниковой, где может избрать иную меру пресечения. Как сообщил «Известиям» ее адвокат Дмитрий Захватов, заседание начнется в 10:00.
«В настоящий момент следствию не удалось установить местонахождение Марины Овсянниковой. Заседание пройдет в заочном формате — без ее присутствия», — заявил он.
11 августа Басманный суд Москвы назначил Овсянниковой по делу о дискредитации Вооруженных сил России меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 октября.
1 октября бывший муж Овсянниковой сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста вместе с дочерью, пишет «Газета.Ru».
3 октября МВД объявило ее в розыск.
По п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы.