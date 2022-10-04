МИД России вызвал посла Казахстана после возвращения украинского посла в Астану

Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев 4 октября был вызван в МИД России, ему заявлено о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике Петром Врублевским, которого Астана так и не выслала. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД России.

По ее словам, Врублевский не скрывается и в качестве посла Украины посещает дипломатические приемы. Кошербаеву, заявлено, что подобная ситуация неприемлема.

В августе Врублевский заявил, что целью Украины является убийство как можно большего числа русских.

Захарова тогда ответила, что украинские власти начали в открытую обсуждать планы «национальной чистки» в отношении россиян.

В начале сентября Врублевский, как заявили в МИД Казахстана, принес извинения за свои высказывания о русских.

Позже сообщалось, что он покинул Казахстан, однако не был выдворен, а отправился в отпуск.