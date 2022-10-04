МИД России вызвал посла Казахстана после возвращения украинского посла в Астану
Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев 4 октября был вызван в МИД России, ему заявлено о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике Петром Врублевским, которого Астана так и не выслала. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД России.
По ее словам, Врублевский не скрывается и в качестве посла Украины посещает дипломатические приемы. Кошербаеву, заявлено, что подобная ситуация неприемлема.
В августе Врублевский заявил, что целью Украины является убийство как можно большего числа русских.
Захарова тогда ответила, что украинские власти начали в открытую обсуждать планы «национальной чистки» в отношении россиян.
В начале сентября Врублевский, как заявили в МИД Казахстана, принес извинения за свои высказывания о русских.
Позже сообщалось, что он покинул Казахстан, однако не был выдворен, а отправился в отпуск.