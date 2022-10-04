Военкор «Известий» показала обстановку на Херсонском направлении

Союзные войска держат оборону на Херсонском направлении, сдерживая вооруженные силы Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Наталия Графчиковой рассказала об обстановке на передовой линии.

«Прямо сейчас нахожусь внутри бронированной разведывательно-дозорной машины, которые поступили на вооружение нашего десанта, ребята сейчас подготавливают мониторы, чтобы начать вести бой», — рассказала военкор.

На ровном покрытии эта бронемашина может разгоняться до 100 км в час, а благодаря герметичному корпусу она способна успешно преодолевать и водные препятствия. По словам заместителя командира роты Николая, машина обладает высокой проходимостью и помогает лучше бороться с противником.

«Мы держим оборону, никто никогда нас не прорвет, со всеми задачами справляемся. Сейчас, тем более, подмога к нам пришла мобилизованная», — рассказал журналисту командир отделения Иван.

Сейчас мобилизованные проходят военную подготовку на полигонах. Один из резервистов рассказал, что находится на подготовке уже неделю.

«Нахожусь уже около недели, все хорошо. Каждый день разные учения — медицинские, стрельбы, тактические, ну и так далее», — рассказал резервист Дмитрий.

Украинские войска ежедневно предпринимают попытки прорыва. Как рассказал старший стрелок-сапер по имени Данил, командование ВСУ не жалеет личного состава и продвигаться требуют любой ценой, что подтвердил ему один из солдат ВСУ, брошенный «товарищами».

«Он сказал, что его забрали с работы и послали просто на убой. У него был один автомат, четыре магазина, броню он нашел, это не его была. Со снабжением плохо, воевать они не хотят, но заставляют их», — отметил стрелок-сапер.

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что активность ВСУ на Херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями. В этот же день замглавы военно-гражданской администрации региона Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона, их продвижение остановлено.

Накануне глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ пытались прорваться в регион с трех направлений, на двух из них эти попытки удалось предотвратить. Он пояснил, что у ВСУ ничего не получилось со стороны Николаева и в Давыдов Броде. Со стороны севера ВСУ прорвались на территорию области.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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