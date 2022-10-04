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Пожар в общежитии медуниверситета в Саратове потушен

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Фото: МЧС РФ/64.mchs.gov.ru
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Возгорание в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270, ликвидировано. Об этом 4 октября сообщили в региональном главке МЧС.

«В 20.54 в службу 01 Саратова поступило сообщение о загорании в 5-этажном здании медицинского общежития (ул.2 Садовая, 106б). Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову №2. В 20.22 пожар ликвидирован, произошло загорание в комнате на 3-м этаже на площади 15 кв.м», — говорится в сообщении на сайте главка МЧС.

Как уточнил министр здравоохранения области Олег Костин в Telegram-канале, предварительно, угрозы жизни всех четырех пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что в результате пожара пострадало три человека. Поступала информация о массовой эвакуации из здания общежития.

3 октября сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бурятии. ЧП произошло в поселке Северомуйск на втором этаже восьмиквартирного дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.

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