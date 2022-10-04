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Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, а затем Москву для продолжения консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом во вторник, 4 октября, сообщается в заявлении агентства.

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«Гендиректор Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем — Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить консультации, нацеленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС», — говорится в публикации на сайте организации.

Также в заявлении говорится, что эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, сообщили о завершении ремонтных работ на оросительном бассейне в районе энергоблоков № 5 и № 6, поврежденных в результате обстрела 20 сентября.

МАГАТЭ ранее анонсировало визит гендиректора Гросси в Россию и на Украину 1 октября. Отмечалось, что он глубоко обеспокоен неоднократными взрывами наземных мин рядом с ЗАЭС.

В тот же день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную линию Энергодара в Запорожской области. Отмечалось, что экстренные службы находятся в немедленной готовности для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее, 30 сентября, в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики обстреляли жилые кварталы Энергодара и территорию ЗАЭС.

Накануне в МАГАТЭ сообщали, что на этой неделе были проинформированы о пяти взрывах на электростанции. Отмечалось, что в результате взрывов серьезных повреждений нет, но будут проведены дополнительные расследования.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что новые обстрелы были зафиксированы на ЗАЭС. Тогда Гросси призвал немедленно принять меры по снижению угрозы для станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

30 сентября президент России Владимир Путин после подведения итогов референдумов подписал указы о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры. На следующий день Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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