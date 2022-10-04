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Три человека пострадали при пожаре в общежитии медуниверситета в Саратове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пожар возник в общежитии Саратовского государственного медуниверситета во вторник, 4 октября. Как сообщил источник «Известий», по предварительным данным, пострадали три человека.

Наличие пострадавших также подтвердил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале. Однако точное количество людей он не уточнил.

В настоящее время из пятиэтажного здания на 2-й Садовой улице, 106Б в Саратове проводится эвакуация.

На место возгорания выехали пожарные. По предварительной информации регионального главка МЧС, пожар начался в комнате на третьем этаже. Другая информация уточняется.

На месте также находятся бригады скорой помощи.

3 октября сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бурятии. ЧП произошло в поселке Северомуйск на втором этаже восьмиквартирного дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.

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