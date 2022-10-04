Bloomberg узнало детали соглашения Будапешта и Москвы по поставкам газа

Венгрии, возможно, придется заплатить минимум €4 млрд за российский газ этой зимой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Венгрии, возможно придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму», — говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, Будапешту удалось заключить с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежа на сумму примерно в €1,9 млрд. Эти деньги Венгрия должна будет отдать в течение трех лет.

Как отмечает Bloomberg, официальные лица в Будапеште заявили, что не существует ограничения на сумму, которую можно выплатить в рассрочку, и она может увеличиться по мере роста рыночной цены за природный газ.

Накануне издание Origo также написало, что венгерская энергетическая компания MVM заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежа за газ.

Кроме того, в планах Будапешта провести некоторые преобразования для более эффективного использования мощностей по хранению природного газа. В частности, увеличить вместимости хранилища MFGT в Зане и расширить мощности компрессоров.

Венгрия не поддерживает курс Евросоюза на отказ от энергоносителей из России. Премьер-министр страны Виктор Орбан регулярно призывает Еврокомиссию ослабить санкции в отношении Российской Федерации и начать выстраивать стабильные экономические связи с российской стороной.

В конце сентября Орбан отмечал, что санкции против России сделали жителей Европы беднее, а рост цен на энергию и инфляция являются результатом только действий Брюсселя.