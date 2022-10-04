«Газпром» заявил о праве прекратить поставки Молдавии из-за проблем с оплатой

«Газпром» заявил о праве полностью прекратить поставки газа Молдавии, если от Кишинева не поступит оплата до 20 октября. Об этом говорится в сообщении холдинга во вторник, 4 октября.

««Газпром» оставляет за собой <...> право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В свою очередь, газораспределительная компания «Молдовагаз» пообещала приложить все усилия, чтобы выполнить контрактные обязательства перед «Газпромом» после его предупреждения о полном прекращении поставок в случае продолжения нарушений.

На протяжении 2022 года «Молдовагаз» неоднократно нарушала контрактные обязательства и регулярно просила «Газпром» об отсрочках платежей. Прежде российский холдинг всегда шел навстречу.

Вместе с тем бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику в середине сентября допустил, что Кишинев может разорвать контракт с «Газпромом», так как не выполняет обязательства.

1 сентября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заверила, что кабмин страны будет продолжать компенсировать гражданам подорожание цен на газ, импортируемый из России. Точные суммы компенсаций не уточнялись, но известно, что первыми компенсацию получат домохозяйства с низким и средним доходом.