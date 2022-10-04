Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках»
Мир
Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку
Мир
Американский политик заявил об отсутствии денег у граждан США для помощи Киеву
Мир
Белый дом заявил о готовности рассмотреть предложения от РФ по обмену заключенными
Происшествия
Пожар в общежитии медуниверситета в Саратове потушен
Мир
Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву и Киев
Мир
Пентагон отправит Украине еще системы HIMARS и другие вооружения
Мир
МИД предупредил о приближении к столкновению РФ и НАТО из-за поставок оружия Киеву
Армия
Самолету Ан-26 пришлось уклоняться от столкновения с беспилотниками США в Сирии
Мир
МИД России уличил США в использовании инфраструктуры в космосе в военных целях
Мир
Глава Нацбанка Украины подал в отставку
Сюжет:

«Газпром» заявил о праве прекратить поставки Молдавии из-за проблем с оплатой

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром» заявил о праве полностью прекратить поставки газа Молдавии, если от Кишинева не поступит оплата до 20 октября. Об этом говорится в сообщении холдинга во вторник, 4 октября.

Денег нет и не будет: Молдавия хочет получать газ из России бесплатно
В Кишиневе идут на еще большее обострение отношений с Москвой, рискуя остаться без энергоносителей к зиме

««Газпром» оставляет за собой <...> право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

В свою очередь, газораспределительная компания «Молдовагаз» пообещала приложить все усилия, чтобы выполнить контрактные обязательства перед «Газпромом» после его предупреждения о полном прекращении поставок в случае продолжения нарушений.

На протяжении 2022 года «Молдовагаз» неоднократно нарушала контрактные обязательства и регулярно просила «Газпром» об отсрочках платежей. Прежде российский холдинг всегда шел навстречу.

Вместе с тем бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику в середине сентября допустил, что Кишинев может разорвать контракт с «Газпромом», так как не выполняет обязательства.

1 сентября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заверила, что кабмин страны будет продолжать компенсировать гражданам подорожание цен на газ, импортируемый из России. Точные суммы компенсаций не уточнялись, но известно, что первыми компенсацию получат домохозяйства с низким и средним доходом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022