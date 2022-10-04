Мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро в Москве

В Москве на станции метро «Нагатинская» злоумышленник бросил петарду в банкомат. Об этом 4 октября в своем Telegram-канале сообщает столичный Дептранс.

Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего у выхода со станции, никто не пострадал. Сотрудникам полиции удалось опознать злоумышленника. В настоящий момент его разыскивают.

Ранее в этот день в одну из столичных больниц доставили 14-летнего подростка с ожогами. Школьник смешал в кофемолке содержимое различных петард, что привело к взрыву в квартире.

Специалистам предстоит выяснить, с какой целью подросток это делал, был ли взрыв попыткой изготовить самодельное взрывное устройство или речь идет о шалости.