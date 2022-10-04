Читатели китайского издания «Гуаньча» обвинили Швецию в попытке мошенничества из-за решения закрыть района утечки газа на газопроводах «Северные потоки».

«Швеция сейчас хочет вступить в НАТО, пришло время доказать ей свою верность: уничтожить одни улики и подложить другие!» — написал один из комментаторов под статьей, в которой сообщалось, что Швеция перекрыла акваторию в районе места утечки газа.

Другой пользователь заявил, что Швеция хочет избавиться от улик и подставить Россию.

«Результаты расследования: взрывала Россия. Следователь получил Нобелевскую премию по научной фантастике», — сыронизировал третий.

Еще один читатель издания возмутился тем, что в расследовании ЧП не будет участвовать Россия.

«Расследование, в котором не будет участвовать Россия, — это очевидное мошенничество», — заявил пользователь.

Накануне стало известно, что генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

Ранее в этот же день сообщалось, что на газопроводе «Северный поток – 2» возобновилась утечка газа. Позже, 4 октября, также сообщалось о продолжающихся утечках.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

Многие эксперты указали на прямую выгоду США от разрушений газопроводов, поскольку это повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. Подобное мнение высказывал 4 октября экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

3 октября профессор экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс также допустил причастность США к авариям на газопроводах.

Ранее, 30 сентября, бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо в эфире Radio Courtoisie выразил мнение, что США выгодна ситуация с подрывом «Северных потоков».

Кроме того, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР владеет материалами, указывающими на западный след в деле об авариях на «Северных потоках». Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, в свою очередь, назвал США основным выгодополучателем от взрывов на газопроводах. Он добавил, что необходимо предпринять усилия для разоблачения заказчиков и исполнителей взрывов.