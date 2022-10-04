Ростуризм намерен добиться отсрочки от мобилизации для работников отрасли

Ростуризм прорабатывает вопрос отсрочки от мобилизации для специалистов, которые необходимы для бесперебойной работы туристической отрасли. Об этом сообщили во вторник, 4 октября, в пресс-службе ведомства.

«Мы получили письмо от коллег — сейчас оно находится в проработке. Речь идет о бронировании критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов: генеральных менеджеров, главных инженеров и ряда других», — говорится в сообщении.

До этого Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложениями по отсрочке от частичной мобилизации и бронированию отдельных категорий работников, а также специальностей в туриндустрии.

Ранее Минтранс РФ обратился в Минобороны с просьбой об отсрочке от частичной мобилизации ведущих специалистов гражданской авиации — пилотов и инженеров. По данным источников «Известий», в оборонном ведомстве уже поддержали этот вопрос.

3 октября в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф» рассказали о сроках возможной отсрочки. Ее могут предоставить тем, кто находится в запасе, в исключительных случаях на срок до одного года с возможностью продления. Как уточняется, такая мера может проводиться в отношении руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, которые выполняют наиболее значимые в военное время функции.

До этого, 30 сентября, правительство утвердило порядок предоставления отсрочки от частичной мобилизации. На следующий день Госдуму внесли законопроект, который предусматривает расширение круга лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В общей сложности по частичной мобилизации будут призваны 300 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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