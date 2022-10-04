Мужчину с арсеналом оружия задержали у Армянской церкви в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали вооруженного мужчину возле Армянской церкви на Невском проспекте. При себе он имел целый арсенал оружия. В распоряжении «Известий» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов раскладывают на асфальте арсенал изъятого огнестрельного оружия. В частности, были изъяты автомат, несколько магазинов к нему и ножи.

По предварительным данным, мужчина пришел в церковь, чтобы расправиться с настоятелем из-за личной неприязни. В церкви рассказали, что мужчина был пьян, однако внутрь проникнуть не пытался.

Во время задержания у него выявили алкогольное опьянение. По неподтвержденной информации, мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее, в сентябре, в Санкт-Петербурге женщина напала на сотрудницу офиса курьерской службы. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как та передала посетительнице канцелярский нож. Однако женщина не стала открывать посылку, а бросила нож в лицо работницы курьерской службы. После этого она ушла из помещения вместе с посылкой.