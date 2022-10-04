Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростуризм намерен добиться отсрочки от мобилизации для работников отрасли
Общество
Брат Моисеева заявил о планах обратиться в суд из-за наследства
Мир
Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Мир
В Киеве сообщили о получении Столтенбергом заявки Украины о вступлении в НАТО
Культура
На аукционе продадут Манифест компартии с автографом Сталина
Мир
В Великобритании представили первые монеты с изображением Карла III
Общество
РЖД повысили на 10 копеек сбор за возврат билетов на поезда
Происшествия
Украинские боевики вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО
Мир
Американист допустил выдвижение Илона Маска на пост президента США
Мир
Nord Stream 2 AG обследует газопровод после завершения работы полиции
Общество
Таможни между ДНР и РФ не будет после подписания закона о вхождении республики

Мужчину с арсеналом оружия задержали у Армянской церкви в Петербурге

Вооруженного автоматом и ножами мужчину задержали возле Армянской церкви в Санкт-Петербурге
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге задержали вооруженного мужчину возле Армянской церкви на Невском проспекте. При себе он имел целый арсенал оружия. В распоряжении «Известий» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов раскладывают на асфальте арсенал изъятого огнестрельного оружия. В частности, были изъяты автомат, несколько магазинов к нему и ножи.

Человек в кризисе: психологи нашли общие черты уличных стрелков
Всё чаще мотивом становится религиозная, расовая ненависть, мизогиния и желание прославиться

По предварительным данным, мужчина пришел в церковь, чтобы расправиться с настоятелем из-за личной неприязни. В церкви рассказали, что мужчина был пьян, однако внутрь проникнуть не пытался.

Во время задержания у него выявили алкогольное опьянение. По неподтвержденной информации, мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее, в сентябре, в Санкт-Петербурге женщина напала на сотрудницу офиса курьерской службы. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как та передала посетительнице канцелярский нож. Однако женщина не стала открывать посылку, а бросила нож в лицо работницы курьерской службы. После этого она ушла из помещения вместе с посылкой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022