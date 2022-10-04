На аукционе продадут Манифест компартии с автографом Сталина

На торгах аукционного дома «Литфонд» будет выставлен Манифест коммунистической партии с дарственным автографом Иосифа Сталина. Вождь подарил этот экземпляр своему сыну Василию. Об этом 4 октября «Известиям» сообщили в аукционном доме.

Издание 1938 года оформлено в коленкоровый переплет, на форзаце синим карандашом выведено: «Васька Красный! Учи Манифест! Сетанка тебе поможет. Не ленись! Учи! И. Сталин 1939 г.».

Обращение «Васька Красный» Иосиф Сталин применял к своему сыну, а «Сетанкой» называл дочь Светлану Аллилуеву, что доказывают различные письма.

Фото: Аукционный дом «Литфонд»





«Книга с автографом Сталина происходит из старого библиофильского собрания, которое формировалось на протяжении последних 30 лет. Сталин часто дарил детям книги с автографами и придумывал интересные игры с прозвищами. Несмотря на то, что автограф игривый, это было довольно типично для сурового вождя. В общении со своими детьми он был достаточно мягок и проявлял себя как любящий отец», — рассказал «Известиям» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.



Стартовая цена для раритета составляет 400 тыс. рублей.

26 сентября стало известно, что на предстоящих торгах «Литфонда» продадут пояс, принадлежавший Виктору Цою. В нем рок-звезду изображали на концертных афишах группы «Кино». Стартовая цена лота — 1,1 млн рублей. Предмет принадлежал барабанщика группы Георгию Гурьянову, (1961-2013), а позже стал собственностью одного из администраторов группы — Станислава Шиканова.