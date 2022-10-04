Эксперт оценил возможное решение ОПЕК+ сократить добычу нефти

На предстоящей встрече министров стран ОПЕК+ в Вене 5 октября может быть принято решение о сокращении квоты на добычу в каком-то значимом размере (более 0,35 млн баррелей в сутки), однако это вряд ли повлияет на физическую добычу, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Об этом он сказал «Известиям» 4 октября.

«Это вряд ли повлияет на физическую добычу, так как станы участники ОПЕК+ и так уже отставали от квот в рамках предыдущей сделки на почти 3 млн баррелей в сутки в силу невозможности нарастить добычу», — уточнил он.

По мнению эксперта, исключений для России скорее всего также не будет.

По информации Bloomberg, на встрече может быть рассмотрена возможность сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

О том, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и министерская встреча стран ОПЕК+ состоятся в секретариате ОПЕК в Вене, сообщил секретариат организации 1 октября.

С начала года ОПЕК+ равномерно повышала квоту нефтедобычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц. Это движение затормозилось к сентябрю, когда картель и его партнеры решили ограничиться ростом только на 100 тыс. баррелей.