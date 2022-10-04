Двум жителям Нижнего Тагила вынесли приговор за оборот нелегальных сигарет

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор двум мужчинам по делу о незаконном обороте табачных изделий без акцизов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с конца июня 2020 года по январь 2022-го местные жители 1987 и 1995 годов рождения закупали в Екатеринбурге сигареты без акцизных марок, а затем перевозили их в Нижний Тагил и хранили у себя в гараже. В дальнейшем табачные изделия направлялись в торговые точки для продажи.

Как уточняет ТагилСити.ру, общая сумма изъятой продукции составила более 8 млн рублей. Суд признал молодых мужчин виновными по п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Виновному 1995 года рождения назначено наказание в виде двух с половиной лет принудительных работ с удержанием 20% заработной платы, а второму осужденному — в виде двух лет и четырех месяцев принудительных работ с аналогичным процентом удержания. Приговор в законную силу пока не вступил.