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Военный эксперт разъяснил слова Лукашенко об участии Белоруссии в спецоперации

Военный эксперт Шурыгин разъяснил слова Лукашенко об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Военный эксперт Владислав Шурыгин 4 октября разъяснил в беседе с «Известиями» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страна принимает участие в спецоперации РФ, однако воинский контингент в зону конфликта не посылает.

По мнению эксперта, Лукашенко говорил о том, насколько Белоруссия вовлечена в украинский конфликт в принципе.

«Белоруссия является пограничной страной, ее постоянно Украина обвиняет, через территорию Белоруссию могут пытаться пробираться разведчики, диверсанты. То есть Белоруссии приходится очень много включаться — вести наблюдение за небом, защищать свою границу от любых провокаций. Я думаю, что именно в этом смысле Лукашенко объяснил участие Белоруссии», — сказал Шурыгин.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, сказал, что Белоруссия является партнером и союзником России, вместе с которым образует союзное государство, поэтому с соседней страной у РФ есть довольно тесное взаимодействие.

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До этого, 29 сентября, в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в настоящее время в Вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия по мобилизации не проводятся. А все военные сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены правовыми актами.

20 сентября Лукашенко исключил удар в спину российским военным со стороны Белоруссии. Белорусский лидер добавил, что весной он поручал министерству обороны проработать на практике действия на границе с Украиной. Аналогичный вопрос был поставлен и по прикрытию северо-западной границы. По словам Лукашенко, надо защищать свою страну.

В июле президент Белоруссии рассказал, что с территории страны были нанесены удары по военным объектам Украины. При этом он отметил, что Минск ни живой силой, ни военной техникой не воюет на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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