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Великобритания по ошибке ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом

Великобритания внесла в санкционный список не того человека
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Лондон снял санкции с замкомандующего российским Балтийским флотом Сергея Елисеева, которые были введены по ошибке. Это следует из обновленного во вторник, 4 октября, санкционного списка Великобритании.

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Елисеев был включен в список 26 сентября, однако сегодня его исключили оттуда, так как это оказался не тот Елисеев.

Как оказалось, санкции предназначались для его тезки и однофамильца — премьера Херсонской области Сергея Елисеева под предлогом того, что он якобы причастен к действиям по «дестабилизации Украины».

При этом комментировать ошибку в санкционных списках Лондон не стал.

Ранее Соединенное Королевство расширило антироссийский санкционный список, в него была внесена в том числе глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

Всего с начала специальной военной операции (СВО) британское правительство ввело санкции в отношении более чем 1,4 тыс. физических и 160 юридических лиц, в том числе против 120 олигархов, совокупное состояние которых оценивается более чем в 130 млрд фунтов стерлингов ($140 млрд).

30 сентября новый пакет санкций в отношении России также ввели США. В него вошли десятки физических и юридических лиц. Под рестрикции попал ряд членов Госдумы и Совета Федерации РФ, компании из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.

В этот же день сообщалась, что администрация президента США Джо Байдена введет очередной пакет санкций против РФ за присоединение новых регионов. Кроме того, министерство финансов США начало поиск специалиста по санкциям, который поможет избежать негативного влияния ограничений на экономику страны.

Страны Запада расширили санкции против России на фоне референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Голосование состоялось с 23 по 27 сентября. Большинство жителей высказались за интеграцию с РФ. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России. Церемония подписания прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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