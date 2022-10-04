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Таможни между ДНР и РФ не будет после подписания закона о вхождении республики
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Таможни между ДНР и РФ не будет после подписания закона о вхождении республики

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Таможенный контроль отменят на границе России и Донецкой Народной Республики (ДНР) на следующий день после подписания президентом РФ Владимиром Путиным о принятии субъекта в состав страны. Об этом сообщили 4 октября журналистам в министерстве доходов и сборов ДНР.

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«Государственная граница между РФ и ДНР приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации с 00:00 часов дня, следующего за днем подписания президентом РФ соответствующего закона. Таким образом, ‹...› таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска через административную границу осуществляться не будут», — сообщили в министерстве.

30 сентября Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей этих территорий и будет помогать восстанавливать там инфраструктуру. 3 октября Госдума ратифицировала договоры.

Тогда же Госдума приняла проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав России новых территорий.

28 сентября в МИД России заявили о полном соответствии референдумов нормам международного права. Наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

В период с 23 по 27 сентября жители этих территорий голосовали на референдумах по вопросу присоединения к РФ. За присоединение ДНР к РФ по результатам обработки 100% бюллетеней проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР интеграцию с РФ поддержали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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