Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростуризм намерен добиться отсрочки от мобилизации для работников отрасли
Общество
Брат Моисеева заявил о планах обратиться в суд из-за наследства
Мир
Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Мир
В Киеве сообщили о получении Столтенбергом заявки Украины о вступлении в НАТО
Культура
На аукционе продадут Манифест компартии с автографом Сталина
Мир
В Великобритании представили первые монеты с изображением Карла III
Общество
РЖД повысили на 10 копеек сбор за возврат билетов на поезда
Происшествия
Украинские боевики вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО
Мир
Американист допустил выдвижение Илона Маска на пост президента США
Мир
Nord Stream 2 AG обследует газопровод после завершения работы полиции
Общество
Таможни между ДНР и РФ не будет после подписания закона о вхождении республики

Около 1,6 млрд рублей направят на питание дошкольников в Волгограде

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Волгограда на питание воспитанников детских садов в 2022-2023 годах направят 1,6 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Всего власти объявили 12 аукционов, определить подрядчиков планируется 25 октября. Исполнители должны начать поставлять питание с момента заключения контракта, но не ранее ноября. Контракты будут рассчитаны до 31 декабря 2023 года.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», для подрядчиков уже составлено разноплановое меню, оно разработано для разных возрастных групп и сезонов. Также предусмотрены отдельные списки блюд для детей-аллергиков.

Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок». Общая максимальная стоимость контрактов оценивается в 1,6 млрд рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022