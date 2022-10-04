Около 1,6 млрд рублей направят на питание дошкольников в Волгограде

Власти Волгограда на питание воспитанников детских садов в 2022-2023 годах направят 1,6 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Всего власти объявили 12 аукционов, определить подрядчиков планируется 25 октября. Исполнители должны начать поставлять питание с момента заключения контракта, но не ранее ноября. Контракты будут рассчитаны до 31 декабря 2023 года.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», для подрядчиков уже составлено разноплановое меню, оно разработано для разных возрастных групп и сезонов. Также предусмотрены отдельные списки блюд для детей-аллергиков.

Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Центр организации закупок». Общая максимальная стоимость контрактов оценивается в 1,6 млрд рублей.