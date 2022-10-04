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Суд отклонил иск дочери режиссера Марка Захарова к театру «Ленком»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тверской суд Москвы отклонил 4 октября иск дочери режиссера Марка Захарова — актрисы Александры Захаровой — к театру «Ленком», сообщили корреспонденту «Известий» в суде.

«Я в «Ленкоме» вообще ничего не решаю»
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«Тверской районный суд города Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований Захаровой Александры Марковны к Государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы об обязании предоставить отчеты об использовании результатов интеллектуальной деятельности, приказов, договоров, на основании которых производились постановки спектаклей», — сообщили в суде.

Как стало известно, Захарова обратилась в суд на основании того, что считает, что авторские права на спектакли ее отца принадлежат только ей. Актриса хотела оспорить права на спектакли «Поминальная молитва», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Королевские игры» и другие.

Кроме того, дочь режиссера утверждала, что театр «Ленком» не имел права восстанавливать и ставить спектакль «Поминальная молитва» без ее согласия.

Марк Захаров являлся художественным руководителем театра «Ленком» на протяжении более 40 лет. Захаров умер 28 сентября 2019 года, не дожив двух недель до своего 86-летия. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Олегом Табаковым, Станиславом Говорухиным и Леонидом Броневым.

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