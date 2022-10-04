Здание следственного комитета отремонтируют в Карелии

Больше 170 млн рублей планируют направить на реконструкцию здания следственного комитета Карелии в Петрозаводске. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Средства на выполнение работ планируют выделить из федерального бюджета. Согласно документации, подрядчик должен начать ремонт с 1 декабря 2022 года. Реконструкцию необходимо закончить до 1 декабря 2023 года, пишет ИА «Карелinform».

Рабочим предстоит привести в порядок кровлю и фасады, выполнить внутренние отделочные работы, выстроить сети канализации, водоснабжения и водоотведения.

Жители Петрозаводска напоминают, что полноценный ремонт в здании не выполнялся много лет. Некоторое время назад удалось обновить лишь первый этаж здания.