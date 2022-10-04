Глава Shell счел труднореализуемым введение потолка цен на нефть из РФ

Предлагаемый странами Запада потолок цен на российскую нефть станет труднореализуемым проектом. Об этом заявил главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден в ходе выступления на лондонской конференции Energy Intelligence Forum.

По его мнению, попытки контролировать цены на сложных сырьевых рынках несут определенные риски.

Европейские правительства должны облагать налогом корпорации, чтобы помочь более слабым слоям общества справиться с растущими ценами на энергию, подчеркнул он.

Вмешиваться в регулировки цены на газ они не должны, считает топ-менеджер.

«У вас не может быть рынка, который ведет себя таким образом, это нанесет ущерб значительной части общества», — цитирует его Reuters.

30 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что европейская комиссия выступает за введение потолка цен на российский газ. За день до этого издание Politico сообщило, что многие страны Евросоюза недовольны отсутствием предложений по вводу потолка цен на импортируемый газ.

28 сентября эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт предупредил в материале для Forbes, что введение ограничения цен на экспорт российской нефти нанесет Западу «завершающий смертельный удар». В частности, ценовой потолок создаст значительные перебои в поставках нефти из России, а это, в свою очередь, приведет к стремительному росту мировых цен.

При этом доходы от нефти в России останутся высокими в силу перенаправления поставок, а мировая экономика будет наказана.

28 сентября газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может включить в себя введение потолка цен на российскую нефть.

Западные страны начали усиливать санкционное давление на Россию на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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